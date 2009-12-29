Тимошенко: борьба с коррупцией превратилась в сплошную коррупцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что замена всего прокурорского состава по вертикали позволит начать настоящую борьбу с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня борьба с коррупцией, которая должна делаться через Генеральную прокуратуру, превратилась в сплошную коррупцию в одной корпорации, собираются деньги по вертикалям и горизонталям. И поэтому, как только пройдут президентские выборы, первое, что сделает новый Президент – это полная замена руководства Генеральной прокуратуры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также считает целесообразным осуществить полную замену руководства по вертикали Генеральной прокуратуры. «Кроме того, и по вертикали нужно ставить молодых, опытных, честных людей, которые хотят Украину видеть не гнездом коррупционеров, к которым, кстати, сегодня относится и значительная часть кандидатов в президенты, а хотят видеть Украину чистой от коррупции», - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас на уровне парламента и действующего Президента происходит саботаж действий правительства по усилению борьбы с коррупцией. Она напомнила, что правительство направило в Верховную Раду пакет антикоррупционных законов, которые должны были вступить в силу с 1 января 2010 года. «Так что, вы думаете, сделали? После того, как закон был принят, сейчас перенесли сроки его введения на неопределенное время. Вот реальность нашей жизни. Кто голосовал? Посмотрите поименно – это было три дня назад – кроме нашей фракции, голосовали все за перенесение выполнения этого закона», - отметила премьер.