Кого Тимошенко видит своим соперником во втором туре

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что будет бороться во втором туре президентских выборов с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала ICTV.

"Сегодня, в том числе в социологических кругах, нет никаких сомнений, что во втором туре будут бороться два кандидата. Это - ЯНУКОВИЧ, который является моим прямым оппонентом и который достаточно существенно отличается по своим видениям, планам, по своему отношению к Украине, от меня. И это будет моя кандидатура во втором туре", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Остальные кандидаты в Президенты, по ее мнению, знают, что не имеют шансов на выход во второй тур. "Все знают – и ЮЩЕНКО, и все другие кандидаты это хорошо знают", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что кандидаты, впервые баллотирующиеся в Президенты, думают, что немножко "нарастят мышцы" ради своей перспективы на парламентских выборах и формирования своей фракции в парламенте.

Руководитель правительства в очередной раз публично предложила В.ЯНУКОВИЧУ согласиться на публичные дебаты с ней. "Пользуясь такой публичной возможностью, я хочу еще раз призвать своего главного оппонента Виктора ЯНУКОВИЧА на публичные дебаты, как это принято в любой стране мира, и поговорить публично, чтобы он мне сказал, что он заплатил за "Межигорье", потому что я точно знаю, что там происходило. Пусть он мне расскажет, что они делали с шельфом Черного моря", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.