Пукачу назначили психиатрическую экспертизу

Генпрокуратурой Украины по делу про убийство журналиста Георгия Гонгадзе назначили еще и психиатрическую экспертизу Алексею ПУКАЧУ.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью «Газете по-киевски» (№245 (1645) от 28 декабря 2009 года).

При этом он добавил: «выводы будут на днях». По его словам, «сам экс-генерал активно сотрудничает со следствием, но его показания по понятным причинам я разглашать не могу».

Говоря о пленках майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что «международная экспертиза, в которой принимали участие два немецких специалиста и один румынский, завершена». «Она длилась около 6 месяцев. Мы уже получили перевод заключения», - добавил Генпрокурор Украины. По его словам, «сейчас возник ряд вопросов к экспертам, это и тонкости перевода терминов и другие». А.МЕДВЕДЬКО сказал, что когда «поработаем с экспертами – тогда и объявим о результатах». «Мы не волокитим дело Гонгадзе, ведь основное там – проведение множества експертиз», - добавил он. При этом отметил, что «нужно провести ДНК-экспертизу найденных останков черепа, принадлежавшего предположительно Гонгадзе». «Мама погибшего и супруга настаивают на проведении международной экспертизы ДНК именно в США. Мы пошли им навстречу – обратились в Министерство юстиции этой страны, ждем ответа», - добавил Генпрокурор. Он сказал, что экспертизу будут проводить наши специалисты с привлечением американских коллег.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления криминального розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

едведько

Киев. 28 декабря. УНИАН. Генпрокуратурой Украины по делу про убийство журналиста Георгия Гонгадзе назначили еще и психиатрическую экспертизу Алексею ПУКАЧУ.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью «Газете по-киевски» (№245 (1645) от 28 декабря 2009 года).

При этом он добавил: «выводы будут на днях». По его словам, «сам экс-генерал активно сотрудничает со следствием, но его показания по понятным причинам я разглашать не могу».

Говоря о пленках майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что «международная экспертиза, в которой принимали участие два немецких специалиста и один румынский, завершена». «Она длилась около 6 месяцев. Мы уже получили перевод заключения», - добавил Генпрокурор Украины. По его словам, «сейчас возник ряд вопросов к экспертам, это и тонкости перевода терминов и другие». А.МЕДВЕДЬКО сказал, что когда «поработаем с экспертами – тогда и объявим о результатах». «Мы не волокитим дело Гонгадзе, ведь основное там – проведение множества експертиз», - добавил он. При этом отметил, что «нужно провести ДНК-экспертизу найденных останков черепа, принадлежавшего предположительно Гонгадзе». «Мама погибшего и супруга настаивают на проведении международной экспертизы ДНК именно в США. Мы пошли им навстречу – обратились в Министерство юстиции этой страны, ждем ответа», - добавил Генпрокурор. Он сказал, что экспертизу будут проводить наши специалисты с привлечением американских коллег.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления криминального розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.