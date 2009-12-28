Раде предлагают проект закона об использовании армии за рубежом

Народный депутат Украины, кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в современном мире неодиночными являются вооруженные нападения, проявления экстремизма, терроризма, пиратства, и в этих условиях обеспечение национальных интересов Украины, защита ее граждан требуют от Украинского государства способности быстро и оперативно реагировать на эти вызовы.

Законопроект предусматривает возможность оперативно использовать Вооруженные Силы Украины за пределами территории Украины в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. В законопроекте предусматривается использование ВСУ для выполнения таких задач: отпор вооруженному нападению на формирование Вооруженных Сил Украины, другие воинские формирования или органы, дислоцированные за пределами территории Украины; отпор или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, которое обратилось к Украине с соответствующей просьбой; защита граждан Украины за пределами территории Украины от вооруженного нападения на них; борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Законопроектом предусматривается, что решение об оперативном использовании Вооруженных Сил Украины за пределами территории Украины принимается Президентом Украины на основании постановления Верховной Рады Украины.