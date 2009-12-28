ГПУ провела эксгумацию тела водителя Чорновила

В рамках расследования дела о гибели лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила Генеральная прокуратура провела эксгумацию тела водителя В.Чорновила – Евгения Павлова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью «Газета по-киевски» (№245 (1645) от 28 декабря 2009 года.

«Сейчас ждем окончания комплексной судебно-криминалистической экспертизы останков», отметил генпрокурор.

Он также подтвердил, что по эксгумации В.Чорновила «действительно сначала было согласие родных – потом отказ». «Мы решаем этот вопрос с его близкими», - добавил А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор сказал, что в рамках дела о гибели лидера НРУ «мы все еще допрашиваем свидетелей и отрабатываем две версии: гибель Чорновила и Павлова в результате ДТП либо инсценировка аварии с целью убийства Чорновила».

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Бориспиль-Золотоноша 25 марта 1999 года.