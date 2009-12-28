Тимошенко через суд отменила предупреждение от ЦИК

Суд отменил предупреждение, которое вынесла Центральная избирательная комиссия в отношении кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом сообщил заместитель руководителя юридического штаба кандидата Р.КИРИЛЬЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, постановлением Киевского апелляционного административного суда удовлетворен иск кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО на постановление ЦИК об объявлении ей предупреждения.

Р.КИРИЛЬЧУК напомнил, что предупреждение было объявлено за якобы нарушение законодательства во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО с гражданами в Чернигове.

«Суд установил, что никаких нарушений со стороны кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО не было. В связи с этим суд отменил отмеченное постановление ЦИК как противоправное», - сказал Р.КИРИЛЬЧУК.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря ЦИК объявил Ю.ТИМОШЕНКО предупреждение за привлечение к избирательной агитации подчиненных, служебный транспорт и другие ресурсы. Центризбирком признал действия кандидата в Президенты, премьера Ю.ТИМОШЕНКО по ведению предвыборной агитации в ходе рабочей поездки в Чернигов 17 декабря неправомерными.

Предупреждение было вынесено по жалобе кандидата в Президенты Василия ПРОТЫВСИХ, в которой он отметил, что поездка Ю.ТИМОШЕНКО была официальной и исключала проведение предвыборной агитации. Однако, по его словам, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО встречалась с избирателями и вела агитацию против кандидата в Президенты В.ПРОТЫВСИХ.