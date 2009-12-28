Янукович говорит, что правила игры меняться не будут

После первого тура выборов президента избирательное законодательство меняться не будет.

Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович в эфире телеканала ICTV.

"Для того, чтобы принять любой закон, надо в парламенте иметь большинство, которого сейчас у правительства нет", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли внесение изменений в закон о выборах после первого тура.

"Почему мы неоднократно вносили предложение переформатировать коалицию и правительство? Потому что не было большинства, поддерживающего это правительство в парламенте, а сейчас тем более нет, потому что уже сейчас депутаты смотрят в будущее", - отметил лидер регионалов.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности повторения сценария президентских выборов 2004 года с проведением третьего тура голосования, Янукович сказал: "Это исключается".

"Мы изучали настроения в системе судов - они уже не хотят, чтобы их обвиняли в какой-то коррупции, или в нарушении законов", - подчеркнул он.

"Есть большая часть судей, которые очень принципиально будет к этому относиться, то есть они будут выполнять законы, их придерживаться, а третий тур - это было ноу-хау Тимошенко-Ющенко в 2004 году, это было нарушение Конституции", - считает лидер Партии регионов.

Также Янукович заявил: "Планы правительства - не финансировать выборы и таким образом подойди к причинам их срыва".

"Но решение ЦИК и обращение в Генпрокуратуру на этой неделе свое дело сделали. Насколько мне известно, та сумма, которая предусмотрена на этот год (на подготовку проведения выборов), а это около 200 миллионов гривен, уже перечислена", - сказал он.

Кроме того, подводя итоги 2009 года, лидер регионалов отметил: "Мы видим около 25% падение производства". "Каждый человек, даже младенец, задолжал около 8 тысяч гривен", - добавил Янукович.

Украинская правда