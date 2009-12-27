Тимошенко отбыла на родину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Днепропетровскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО намерена принять участие в церемонии вручения ключей от квартир жителям многоэтажного жилого комплекса «Олимпик-2» в себе Юбилейное Днепропетровского района области.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посетит областную клиническую больницу им. Мечникова и встретится с коллективом и проведет встречу с коллективом этого лечебного заведения, а также с коллективом областного госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.

Также Ю.ТИМОШЕНКО посетит модернизированный центр обслуживания пенсионеров в Бабушкинском районе Днепропетровска.

Ю.ТИМОШЕНКО намерена принять участие в концерте «С Украиной в сердце» и дать интервью областной телерадиокомпании.

Сегодня же поздно вечером премьер-министр планирует вернуться в Киев.