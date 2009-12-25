Литвин: в Украине 3 миллиона инвалидов

Все законодательные акты, необходимые для защиты и обеспечения потребностей людей с ограниченными возможностями, приняты, но, “как правило, они плохо выполняются».

Об этом сказал председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН во время посещения Хмельницкого института социальных технологий, который является структурным подразделением Открытого международного университета развития человека «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, отметив, что в этом заведении уделяют большое внимание студентам с особыми потребностями.

Спикер отметил, что «в Украине почти 3 млн. инвалидов на 46 млн. населения”.

По его словам, “вопрос не только в том, чтобы обеспечить материальную поддержку людей, которые нуждаются в особом внимании”. Речь идет, сказал В.ЛИТВИН, и о моральном аспекте. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы “эти люди чувствовали себя востребованными, не лишними, не выброшенными из жизни общества”. “И то, что делается в Университете «Украина», заслуживает большого уважения и всяческой поддержки», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня в Хмельницком институте социальных технологий учится почти 90 человек, имеющие особые потребности. Он подчеркнул необходимость разработки и реализации специальных программ с тем, чтобы люди с особыми потребностями имели бы возможность не только получать соответствующие знания, но и реализовать себя в профессии и общественной жизни.

Как сообщалось, Университет развития человека «Украина» - единственное высшее учебное заведение интегрированного типа, открытое для молодежи неодинакового уровня подготовки, дифференцированных социальных возможностей и различного состояния здоровья. На сегодняшний день в университете "Украина" (включая 23 региональных представительства по всей стране) обучается около 16 тысяч студентов. Подготовка специалистов осуществляется высококвалифицированными преподавателями, ведущими учеными Украины, опытными практиками, которых в университете почти полторы тысячи. В нем реализуется один из концептуальных принципов, положенных в основу создания университета: не студент идет в вуз, а вуз приходит к студенту в каждый регион страны, а в перспективе - развитие дистанционной формы обучения - в каждый дом. Это дает возможность учиться инвалидам и студентам из малообеспеченных слоев населения и не имеющим возможности учиться в больших образовательных центрах.