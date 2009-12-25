Телеканал Сети презентует свою версию предвыборной мультипликации

В последний день года телеканал “Сити” презентует мультипликационный сериал собственного производства «Всех на дебаты». Как сообщили УНИАН на телеканале, уникальный мультипликационный проект впервые реализует в Украине технологию 3D-анимации. Оригинальное 3D-мультипликационное телевизионное шоу совмещает традиции украинского бурлеска, новых компьютерных технологий и реалий отечественной политической жизни. Проект создан творческой группой канала “Сити”.

“В шинке «Наши печенки», говорится в распространенном каналом пресс-релизе, – ведущий Моисей Котигорошко собрал десятку лидирующих вроде-политиков Украины. В ток-шоу при участии неких себе Богосливской и Ветрянки, Мнущенко и Паценюка, Тягнивбока и Комуненко разворачиваются вроде-политические дебаты о реалиях и будущем нашей большой страны”. В целом проект состоит из 25 пятиминутных серий. В политическом поединке сойдутся 10 ведущих вроде-политиков страны. Арбитром их споров, значится в пресс-релизе, “выступит мультипликационный герой Моисей Котигорошко”.

Премьера сериала состоится 31 декабря в 21.30. Дальше первый украинский 3D-анимационный сериал можно будет смотреть 1 января в 20.00, 4–8 и 11–15 января в 10.00, 20.00, 22.05 и 15 января в 21.10.