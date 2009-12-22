Герман: Тимошенко имеет теневые источники доходов

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН считает, что премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО имеет теневые источники доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам А.ГЕРМАН, «вопрос о доходах ТИМОШЕНКО очень трудный, потому что Юлия Владимировна не хочет на него отвечать, она на всех прямых эфирах, на всех встречах с журналистами рассказывает, что у нее ничего нет… Где работает ее муж, она не знает, как называется его фирма – она не знает, дочь тоже у нее ничего не имеет…».

Хотя, по мнению А.ГЕРМАН, даже аренда того дома, в котором живет Ю.ТИМОШЕНКО, «стоит под 1 млн. долларов в месяц», поэтому премьер-министр обязана объяснить, откуда она берет эти деньги.

«Я думаю, что это теневые источники доходов», - отметила А.ГЕРМАН.

Она объяснила, на чем основываются ее убеждения.

«Если она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) их (доходы – УНИАН) не показывает, если она не платит налоги, а живет так, как может себе позволить жить только очень богатая женщина, потому что даже, на то чтобы ее содержать, вы же видите, знаете, сколько это все стоит. Я думаю, что для этого нужны очень большие деньги, - сказала А.ГЕРМАН. - И если она не показывает источник дохода, то значит, или она у кого-то на содержании, что очень позорно для нашей страны, или она просто имеет нелегальные доходы, теневые, и не платит налогов. И ею должны заняться соответствующие органы».