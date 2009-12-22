Литвин видит угрозу экономического туберкулеза

Энергозависимость Украины – вина тех, кто наживается на поставках газа.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН на встрече с трудовым коллективом “Запорожстали”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, он назвал своей первоочередной задачей – «гарантирование энергетической безопасности Украины». «Сегодня украинская продукция неконкурентоспособна, поскольку на ее единицу тратится в 5 раз больше энергоносителей, чем в других странах”, - добавил В.ЛИТВИН. По его словам, “Украине пора освобождаться от газовой зависимости и лучше использовать собственные ресурсы, в частности, уголь”. “Мы также имеем крупнейший в Европе стратегический запас урана», – напомнил он.

Касаясь общемирового аспекта этого вопроса, В.ЛИТВИН отметил, что «экономический туберкулез, который сегодня демонстрирует мир, выступая за эгоистичные позиции, лишает человечество какой-либо перспективы”. “Мир, при условии понимания проблемы обеспечения энергоносителями, может сделать все, чтобы вдвое лучше жить и вдвое меньше тратить ресурсов», - добавил он.

Во время изучения программы технического переоснащения комбината «Запорожсталь» В.ЛИТВИН ознакомился с новой технологией - вдувание пылеугольного топлива. С помощью нового топлива «Запорожсталь» снизит использование газа на 40-45%.

Говоря об энергоперепрофилировании национальной промышленности, В.ЛИТВИН отметил: «В Польше из угля производится 98% энергии, в ЮАР – 90%, в Австралии – 84%, в США – 56%, в Германии – 51%”. По его словам, в Украине - только 21%. Он отметил, что мировой опыт развития энергетики свидетельствует, что для минимально необходимого уровня безопасности доля угля в топливно-энергетическом балансе страны не должна быть ниже 28%.