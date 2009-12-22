Герман поведала, кого ей напоминает Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ скоро «даст достойный ответ» на обвинения в незаконной приватизации государственной резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

По словам А.ГЕРМАН, на вопросы по «Межигорью» В.ЯНУКОВИЧ «даст ответ, и ответ этот будет достойный». При этом она добавила: «Давайте дадим ему возможность это сделать. Я думаю, он это сделает в ближайшее время. И я думаю, что вам не будет стыдно за него».

В то же время, А.ГЕРМАН считает, что вопрос о «Межигорье» поднимает его оппонент по президентской гонке, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО только как «черный» пиар в рамках предвыборных технологий.

По мнению А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ не смог бы «опуститься до уровня полемики, которую ведет Юлия ТИМОШЕНКО, он все-таки мужчина». «Я первая перестала бы уважать его, и выслушивать, если бы он опустился до грязи», - сказала народный депутат, добавив, что у лидера Партии регионов «на плечах будущее страны», и ему нужно думать о более важных и глобальных проблемах в стране.

А.ГЕРМАН обвинила Ю. ТИМОШЕНКО в использовании «черных технологий».

«Понимаете, в истерике и грязи катается тот, у кого ничего другого нет. Вот заберите сейчас у нее эту грязь, заберите у нее эту тему, которую они сами придумали. Вчера, нет, не вчера, в воскресенье, одна из представительниц Секретариата Президента, которая была со мной на одной программе, сказала: «Так у Юли пять таких «Межигорий», заберите», но об этом просто никто не говорит, потому что люди как-то… Понимаете, это не уровень политической культуры, это уровень общечеловеческой культуры», - сказала А.ГЕРМАН.

Она уверена, то женщина-политик не может себе позволит «черный» пиар. «Женщина- политик... Ну, есть какие-то границы, понимаете, которые она не может переступать… Когда я смотрю на Юлию Владимировну, выглядит она, как королева, но когда она открывает рот, она выглядит, как девушка, которая стоит на окружной. Это страшный диссонанс в ее образе».