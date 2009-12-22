У Ющенко говорят, что иск Газпрома к Нафтогазу все еще лежит в суде

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что ОАО «Газпром» до сих пор не отозвало свой иск к НАК «Нафтогаз Украины», поданный 16 января 2009 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с так называемой январской «газовой войной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«До этого времени никто не говорил о том, что иск, который подал «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» 16 января этого года относительно той проблемы, которая случилась по вине российской стороны, - без сомнения, мы в этом убеждены, - иск не отозван и не отменен», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «арбитражное производство приостановлено до 31 мая 2010 года».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» еще 16 января, то есть до подписания 19 января газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», обратился с просьбой об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вид спора, как указано в просьбе об арбитраже, - «транзит российского природного газа через территорию Украины».

В заявленном требовании «Газпром» указывал на то, что между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» существует долгосрочный контракт об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год и соответствующие дополнения к нему.

Согласно этим документам, по мнению «Газпрома», ответчик (НАК «Нафтогаз Украины») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.

В Стокгольмском арбитраже «Газпром» просил, в частности, обязать ответчика возобновить и продолжать исполнение своих обязательств по оказанию услуг транзита истцу в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Также признать изъятие отобранного газа длящимся нарушением долгосрочного контракта, обязать ответчика возвратить истцу отобранный газ (или его эквивалент) и взыскать понесенные истцом убытки.

Кроме того, «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж дополнительное письмо с уточнением исковых требований. Последний пункт в нем выражается цифрой в 100 тыс. евро.

В свою очередь, 6 марта «Нафтогаз» попросил арбитраж отклонить просьбу «Газпрома» в связи с тем, что, согласно арбитражным оговоркам, на которые ссылается российская сторона, на досудебное - мировое и взаимоприемлемое - разрешение спора между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» отведено 45 дней «с момента возникновения спора», только по истечении которых в случае, если согласие не достигнуто, возможно обращение к арбитражу.

При этом «Нафтогаз» подчеркивал, что заявленные «Газпромом» требования «являются необоснованными и категорически отвергаются «Нафтогазом» по процессуальным и формальным основаниям, а также по основаниям по сути». В документе также отмечается, что «Нафтогаз» сохраняет за собой право подать встречный иск против «Газпрома» в случае, если арбитражное производство будет продолжено.

Напомним, конфликт этого года, в результате которого российский газовый монополист - компания «Газпром» - с 1 января почти на три недели прекратил поставки газа в ЕС, стал вторым с момента провозглашения Украиной независимости.