Ющенко знает, какой референдум проведут Тимошенко и Медведчук

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в случае победы на президентских выборах премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО откажется от европейского курса страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал, выступая с лекцией о международном положении Украины перед преподавателями и студентами Киевского института международных отношений.

По словам главы государства, это же касается и победы на президентских выборах лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО повторил свой тезис о том, что президентские выборы в январе 2010 года будут своеобразным референдумом по дальнейшему курсу государства.

«Какие угрозы после января, если будет этот дуэт, я прокомментирую по трем-четырем позициям. Убежден, что первым решением будет отказ от европейского, в частности, евроатлантического курса. Более того, я вас заверяю, первый референдум, который проведет ТИМОШЕНКО, – о невступлении Украины в НАТО, а бюллетени будет расписывать Виктор МЕДВЕДЧУК», - сказал Президент, выразив убеждение, что это будет изменением национального курса и измена национальных интересов.

Также В.ЮЩЕНКО высказал сомнение в том, что Ю.ТИМОШЕНКО примет решение о выведении с Украины Черноморского флота Российской Федерации после 2017 года, что предусмотрено украинской Конституцией.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что из-за Ю.ТИМОШЕНКО Украина может потерять газотранспортную систему. «Нет сомнения, что то соглашение, которое ТИМОШЕНКО подписала в январе (газовые контракты с Россией – УНИАН), - это соглашение капитуляции», - сказал он. По словам В.ЮЩЕНКО, потеря ГТС - это измена национальной стабильности и суверенитета.

Кроме того, он убежден, что премьер никогда не запустит нефтепровод «Одесса-Броды» в проектном - аверсном режиме. «Это геополитические вопросы, это вопросы, если они будут сданы, – это потеря сегодняшнего курса. Здесь думайте сами, что первое будет, что второе. Но здесь площадка для того, чтобы развернуть курс страны на 180 градусов и вернуться назад – это вещь очень очевидная. У меня нет сомнения», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО призвал собравшихся на лекции защищать нынешний европейский, демократический курс. «Ошибка января 2010 года может стоить Украине не просто изменения курса, цена может быть намного больше – это потеря нашего суверенитета», - подчеркнул глава государства.

Он призвал не голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО и выразил убежденность в своей победе на выборах Президента.

«Я скажу вам, почему я убежден (в своей победе - УНИАН), потому что я убежден в вас, я хорошо знаю, что вам нужно, – потому что вам не рабство нужно, не вчерашний день, потому что вы европейцы. Вас никто не вернет назад. Она не победит. Потому что если она победит - каждый из вас проигрывает, потому что она - это есть катастрофа, она - это есть кризис. Это самое короткое название – кризис, и поэтому бойтесь как огня альянса, этой корреспондентской парочки (Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН), потому что вы есть европейцы», - отметил Президент.

Он выразил убеждение, что после его победы на выборах будут внесены изменения в Конституцию, состоятся досрочные выборы в парламент, выборы в местные советы, после чего качество власти существенно улучшится.