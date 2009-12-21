БЮТ: Ющенко агрессивно работает на Януковича

БЮТ называет критику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО свидетельством его поддержки на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

По словам авторов заявления, “беспрецедентно агрессивные высказывания Виктора ЮЩЕНКО в отношении Юлии ТИМОШЕНКО лишний раз подтверждают, что Виктор Андреевич старательно и последовательно выступает в роли технического кандидата в президенты, который действует в интересах Виктора ЯНУКОВИЧА”.

Как считают в БЮТ, “согласованная технология двух Викторов очевидна. Они стремятся посеять разочарование, неверие, нежелание идти на голосование среди тех людей, участие которых во втором туре является критическим для того, чтобы остановить третью ходку ЯНУКОВИЧА во власть”.

“Предвыборный союз ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА стал закономерным результатом их длительного сотрудничества. Лишь независящие от ЮЩЕНКО обстоятельства заставляли его периодически действовать в формате единой демократической команды. Она функционировала не благодаря, а вопреки политической воле Президента”, - говорится в заявлении БЮТ.