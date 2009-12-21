Ющенко помиловал 64 осужденных
18:22, 21 декабря 2009Политика
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Информация пресс-службы Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 64 осужденных.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
По информации Службы по вопросам помилования, удовлетворены 163 ходатайства граждан и народных депутатов.
Среди помилованных – 18 женщин и 46 мужчин. Из них – 34 в молодом возрасте, трое - преклонных лет, трое инвалидов, один участник войны, один участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, шестеро многодетных и другие.
С начала года глава государства подписал 11 указов о помиловании 573 лиц. Из них 274 осужденным основная мера наказания сокращена, 299 освобождены от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания.
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