Ющенко помиловал 64 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 64 осужденных.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По информации Службы по вопросам помилования, удовлетворены 163 ходатайства граждан и народных депутатов.

Среди помилованных – 18 женщин и 46 мужчин. Из них – 34 в молодом возрасте, трое - преклонных лет, трое инвалидов, один участник войны, один участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, шестеро многодетных и другие.

С начала года глава государства подписал 11 указов о помиловании 573 лиц. Из них 274 осужденным основная мера наказания сокращена, 299 освобождены от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания.