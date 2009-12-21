Янукович рассказал Бузеку о зависимости Луценко

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что демократические международные институты будут способствовать проведению в Украине честных, прозрачных выборов главы государства, и будут предотвращать фальсификации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ сегодня в Киеве.

Лидер Партии регионов отметил, что его политическая сила очень обеспокоена тем, что «премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готовится к фальсификации результатов голосования».

«Мы понимаем, что у нее нет никаких шансов победить. В то же время мы очень заинтересованы, чтобы выборы были честными, прозрачными, демократическими», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил надежду, что эти выборы продвинут Украину еще дальше вперед на пути развития демократического общества.

«Времени до первого тура осталось мало. Поэтому мы хотим иметь в этот период больше встреч с нашими гостями – международными наблюдателями, и на время избирательной кампании установить с ними рабочие контакты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к президенту Европарламента.

Он также заметил, что «оппозиция не имеет возможности применять административный ресурс, и она не застрахована от произвола власти».

В этой связи В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание Е.БУЗЕКА на ситуацию, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО является “полностью контролируемым и зависимым от премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО”.