Тимошенко объяснила, почему нельзя дома оставаться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что после первого тура президентских выборов некоторые кандидаты в президенты, представляющие демократический лагерь, могут призвать избирателей не приходить не избирательные участки во втором туре голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Тернопольского государственного медицинского университета.

«Я не исключаю, что между первым и вторым турами часть кандидатов в президенты от демократического сектора призовут западную и центральную Украину не ходить голосовать. Вспомните мои слова», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что располагает информацией о том, что соответствующая договоренность между некоторыми кандидатами в президенты от демократических сил и Партией регионов уже достигнута.

«Есть и договоренности, и подписанные контракты, и расставлены должности, и все остальное. Другое дело, что потом Партия регионов всех кандидатов от демократических сил аккуратно отставит в сторону, если, не дай Бог, произойдет ее победа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что у Партии регионов аргумент для того, чтобы такой сценарий мог сработать, один: «Все они одинаковые, давайте подождем молодую поросль… А сейчас подождите, пусть придет ЯНУКОВИЧ и пусть всем покажет, как плохо жить при плохой власти, а пока что не ходите, а пойдете, когда придет время».

Премьер призвала людей быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что разрыв между основными кандидатами – ею и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ – может составлять «доли процентов», поэтому явка избирателей будет чрезвычайно важна, особенно во втором туре. «Необходимо всем прийти (на выборы), всем… Никто дома не остается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.