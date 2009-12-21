У Тимошенко подсказали Раде, что делать с бюджетом-2010

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять государственный бюджет на 2010 год, отменив постановление о возвращении его в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Он отметил, что отмена постановления парламента «дала бы возможность принять государственный бюджет Украины на следующий год».

В свою очередь, представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ заметил, что сегодня на Согласительном совете «мы услышали шестую версию того, почему правительство не хочет вносить бюджет» на рассмотрение парламента.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз выражает обеспокоенность по поводу непринятия бюджета-2010.

По словам И.ПОПОВА, в данной ситуации возникают «две угрозы»: срыв финансирования президентских выборов и социальных выплат и зарплат бюджетникам в полном объеме.