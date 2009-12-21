Тимошенко на два дня отбыла на запад

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневной рабочей поездкой по западным регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области. В частности, 21 декабря в Тернополе Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с профессорско-преподавательским составом Государственного медицинского университета имени И.Я.Горбачевского и посетит несколько районов Тернопольской области, где пообщается с представителями территориальных громад, а также в городе Хоросткив вручит государственные акты на право собственности на землю жителям районов области.

22 декабря Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных введению в исследовательско-промышленную эксплуатацию первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС.