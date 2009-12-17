Бессмертный: какая разница, что красть – шапки или миллиарды кубов газа?!

Ющенко с точки зрения политики - молодой человек и у него колоссальные политические перспективы. Такое мнение в эфире Радио ЭРА выразил руководитель Центрального исполкома «Нашей Украины», первый заместитель руководителя избирательного штаба Ющенко Роман Бессмертный.

«Я хочу сказать всем, - и тем, кто часто пересматривает рейтинги: слишком рано вы списываете Ющенко как политического игрока – и на нынешних выборах, и в перспективе», - цитирует Бессмертного официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Отвечая на вопрос относительно истории политических отношений Тимошенко и Ющенко, Бессмертный сказал: «Сначала Юлии Владимировне нужны были объятия, чтобы потом в этих объятиях задушить. И слава богу, что мы своевременно поняли, кто есть кто в этой истории».

«Тимошенко, «упав на хвост» лидеру общественной поддержки Ющенко, сначала получила себе рейтинги, паразитируя на его рейтинге, а затем начала обвинять его в своих неудачах», - отметил руководитель Центрисполкома «Нашей Украины».

На вопрос, не добавляет ли его критика в сторону Тимошенко политических баллов Януковичу, Бессмертный ответил, что не видит между ними разницы. «Какая разница, что красть – шапки или миллиарды кубов газа? – сказал он. - Я не хочу делать выбор между Тимошенко и Януковичем. Мой выбор другой, я буду голосовать за Ющенко».