Ющенко требует от Кабмина немедленно подать в ВР проект бюджета-2010
Возмущение Президента донесла Ванникова
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, Президент требует от правительства отказаться «от намерений ручного распределения бюджетных средств и представить в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год».
И.ВАННИКОВА отметила, что глава государства обращается к Кабинету министров с требованием выполнить предписания законодательства о внесения бюджета на рассмотрение парламента.
«Отсутствие принятого бюджета на следующий год несет в себе ряд серьезных угроз», - сказала И.ВАННИКОВА.
Она отметила, что, в частности, с января 2010 года ежемесячно могут быть профинансированы лишь расходы в объеме 1/12 бюджета 2009 года. Под угрозой окажется целый ряд социальных выплат, не говоря уже о доплатах и анонсированных повышениях доходов граждан.
Также, по ее словам, местная власть не сможет корректно сформировать бюджеты своих территорий, что будет означать нефинансирование важных социальных и экономических программ.
«В конечном итоге, остается непонятным механизм финансирования выборов Президента», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.
Как сказала пресс-секретарь Президента, учитывая такие серьезные последствия для страны, невнесение правительством доработанного варианта бюджета можно объяснить лишь одним: «Желание руководства правительства во время избирательной кампании распределять средства в ручном режиме, без контроля и отчетности».
«Это позволит правительству поощрять определенные категории граждан, особенно тех, от кого зависит процесс голосования и определения результатов выборов, и при этом пренебрегать интересами других украинцев», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что В.ЮЩЕНКО считает такую практику недопустимой. И требует от Кабинета министров внести проект бюджета в Верховную Раду.