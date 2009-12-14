Бессмертный думает, что Березовский оказал Ющенко медвежью услугу

Письмо опального российского олигарха Бориса Березовского о поддержке Ющенко является медвежьей услугой Президенту Украины. Так считает первый заместитель руководителя избирательного штаба Ющенко, руководитель Центрисполкома «Нашей Украины» Роман Бессмертный.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі Бессмертный сказал: «Если брать по форме, а не по содержанию письма, то безусловно это медвежья услуга». Он считает, что Березовский, выражая свою поддержку тому или иному кандидату, не осознает, - помогает он ему таким образом, или мешает.

В то же время Бессмертный отметил, что это письмо является еще одним доказательством того, что Березовский - это человек мира, с глобальным мышлением, и он не может не быть причастным к политическим процессам в мире и в огромной европейской стране, каковой является Украина.