Березовский просит олигархов Украины «включить звериную интуицию»

Опальный российский олигарх Борис Березовский из Лондона обратился к украинским «олигархам и рядовым капиталисты - владельцам земель, заводов, СМИ, шахт, электростанций, кораблей, самолётов, ферм, домов, магазинов, ларьков...».

В опубликованном Украинской правдой обращении Березовский напомнил, что «Капитал и власть - неразделимы. Тот, кто утверждает обратное - либо лжец, либо глупец». И призвал: «поэтому не лицемерьте - не только не скрывайте своего влияния на власть, но осознайте свой долг помочь народу Украины сделать правильный выбор 17 января 2010 года».

После пассажа о «правильном выборе» Березовский перешел на личности: «Вам предстоит выбирать между тремя кандидатами : уголовником-рецидивистом советского образца; беспринципным политиканом, с комсомольским задором алчущим власти, и хрестоматийным либералом.

Господа Ахметов, Пинчук, Коломойский и иже с ними: ваша колоссальная мощь предполагает огромную ответственность и за свои семьи, и за общество.

Включите свою звериную интуицию, если у вас притупился разум, и вы непременно осознаете, что Виктор Андреевич Ющенко - единственный гарант того, что не будет нового передела. Он единственный гарант, что вы сохраните и приумножите свои капиталы, а, следовательно, независимая и демократическая Украина сохранит поступательное движение в цивилизованное будущее.

И даже, если Ющенко слаб (диоксин не витамин), вы обладаете всеми необходимыми ресурсами (значительно превосходящие наши в 1996 г.), чтобы не только обеспечить его безоговорочную победу, но и поддержать президента на пути жизненно важных для вас и для страны реформ».