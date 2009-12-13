Тимошенко призвала всех объединиться против "настоящего врага - Януковича"

Премьер-министр, кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала все демократические силы объединиться против настоящего идеологического врага - Виктора Януковича.

«Я призываю все демократические силы ввести табу на взаимные обвинения друг друга и объединиться против настоящего идеологического врага - Виктора Януковича», - отметила Юлия Тимошенко 13 декабря на Львовщине, передает Zaxid.net.

Такой же ответ Тимошенко дала на вопрос журналистов, подпишет ли она указ об увольнении Луценко