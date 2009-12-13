Тимошенко призвала всех объединиться против "настоящего врага - Януковича"
17:11, 13 декабря 2009Политика
4161 0
Премьер сегодня на Львовщине
Премьер-министр, кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала все демократические силы объединиться против настоящего идеологического врага - Виктора Януковича.
«Я призываю все демократические силы ввести табу на взаимные обвинения друг друга и объединиться против настоящего идеологического врага - Виктора Януковича», - отметила Юлия Тимошенко 13 декабря на Львовщине, передает Zaxid.net.
Такой же ответ Тимошенко дала на вопрос журналистов, подпишет ли она указ об увольнении Луценко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter