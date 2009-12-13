Партия Союз призвала не поддерживать никого из кандидатов

Делегаты Х съезда партии Союз, проходившего в субботу в Симферополе, подтвердили решение политсовета не поддерживать на выборах Президента Украины ни одного из кандидатов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации.

«Позицию выступающие аргументировали тем, что Союз настаивает на качественных изменениях в политике государства, на приходе новых политических лиц и сил, более ответственных за судьбы Родины и народа», - сказано в сообщении.

Лидер Союза, депутат крымского парламента Лев МИРИМСКИЙ заявил, что нынешние украинские политики «обрушили страну в кризис, привели пятую часть населения за черту бедности и изрядно надоели своим гражданам и мировому сообществу непрекращающимися политическими сварами».

Л.МИРИМСКИЙ от лица партии призвал избирателей не поддерживать ни одного из кандидатов. «Превратить выборы президента в референдум о недоверии действующим политикам - означает изменить страну в лучшую сторону», - сказал он.

В то же время, «союзовцы» заявили о намерении принять активное участие в выборах в местные органы власти в Украине, в том числе - в выборах Верховной Рады Крыма в 2010 году.

Съезд, по данным пресс-службы, собрал 245 делегатов из 19 регионов Украины.