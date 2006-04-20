Монсеррат Кабалье будет петь по-украински, а Владимир Гришко по-итальянски. Концерт во дворце ”Украина”

20 апреля в 19:00 в Национальном дворце Украина состоится совместный концерт звезд оперной сцены Монсеррат Кабалье и Владимира Гришко.

Это, по сути, два сольных концерта в одном. В концерте будет принимать участие симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, руководить оркестром будет один из лучших дирижеров мировой оперы Хосе Колладо.

Певцы будут петь“итальянскую, французскую, украинскую, испанскую классику.

Предполагается, что Кабалье споет арию и на украинском языке.