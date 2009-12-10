Литвин знает, что членам избиркомов обещают за «необходимый результат»

Председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине необходимо изменить принципы формирования избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Тернополе он высказал убеждение, что в настоящее время в государстве «искривлена картина по формированию комиссий».

«Ряд кандидатов уже открыто говорит, что свою квоту предоставят тому или иному кандидату. А это свидетельствует о том, что принцип формирования комиссий явно несовершенен. Там должны быть специалисты своего дела, которые знают законы, а бессмысленный квотный принцип угрожает разрушением страны – начиная с формирования Конституционного Суда и заканчивая избирательными комиссиями. Об этом нужно публично говорить и вносить свои замечания», - сказал В. ЛИТВИН.

Он также сообщил, что во время встречи с жителями Буковины и Прикарпатья узнал, что людям из комиссий отдельные политические силы обещают зарплату за их работу. «Уже развернулась борьба за избирательные комиссии. Кое-где членам комиссий, которые обеспечат необходимые результаты, обещают проходные места в списках на следующих выборах», - утверждает В.ЛИТВИН.

Таким образом он предостерег членов комиссий от незаконных манипуляций с голосами избирателями. «Я не исключаю, что после первого тура будет проведен выборочный пересчет бюллетеней, а также их анализ на предмет того, на самом ли деле голосовал тот человек, чей бюллетень брошен. Особенно это касается Западной Украины, где немало людей на заработках за границей», - сказал В.ЛИТВИН.

Он добавил, что тех, кто не поддержит это предложение в Верховной Раде, можно будет считать такими, кто, собственно, и занимался «нелегитимными противозаконными действиями».

В.ЛИТВИН также не исключает, что на президентских выборах 2010 года будет реализован и сценарий мотивации избирателей. «Посмотрите, как вяло ведут себя некоторые кандидаты. Потому что с людьми встречаться, разговаривать и доказывать свою позицию непросто. Значит, они стоят на позициях, что результат сделаем», - считает В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что избиратели должны чувствовать ответственность за судьбу государства на выборах, поскольку «такие нелегитимные выборы и приводят к тому, что Украина развивается в конвульсиях».