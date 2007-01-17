Азаров собирает совещание по проблемам регионального развития

15-00 - В Клубе Кабинета Министров Украины состоится совещание у первого вице-премьер-министра Украины Николая Азарова об определении проблем регионального развития, которые будут решаться в рамках среднесрочной комплексной программы развития регионов Украины на 2007-2011 годы. После совещания - пресс-конференция первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая Азарова и вице-премьер-министра Украины Владимира Рыбака (ул. Институтская, 7). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-75-82, 256-75-81, 256-77-69, 253-92-20, 253-35-75.