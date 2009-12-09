Бессмертный подозревает, что Тимошенко подделала письмо от ЕНП

Председатель Центрального исполкома партии “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ убежден, что руководство Европейской народной партии (ЕНП) не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН в Бонне перед началом Конгресса Европейской народной партии.

“Ключевой позицией ЕНП является поддержка демократии через те политические силы, которые приходят к власти в той или другой стране”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос, не чувствует ли себя обиженной партия “Наша Украина” после того, как в середине октября на съезде ВО “Батькивщина” на Майдане Незалежности в Киеве было зачитано письмо Президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА, в котором выражалась поддержка на президентских выборах лидеру “Батькивщины” Юлии ТИМОШЕНКО.

“Я могу объяснить тот текст, который был направлен на имя “Батькивщины”. Единственное чего я не могу понять, для чего пришлось этот текст менять, править тем, кому он был направлен”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что полный текст письма так и не был обнародован.

“Мне известен тот текст, он действительно говорит о поддержке демократии, а не о поддержке кандидата”, - сказал председатель Центрального исполкома “Нашей Украины”.