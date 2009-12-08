У Ющенко говорят, что кое-кто хочет войны

Закон о выборах Президента Украины в своей действующей редакции, явно, дает возможности для злоупотреблений и нарушений на выборах главы государства.

Об этом заявила в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

«В той редакции, в которой сегодня мы имеем закон о выборах Президента Украины, явно, есть основания для злоупотреблений и фальсификаций во время выборов», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не случайно 8 ноября 2009 года (то есть после рекомендаций Венецианской комиссии и решения Конституционного Суда) внес в парламент законопроект в отношении внесения изменений в закон о выборах Президента. «И как раз в части рассмотрения избирательных споров (в судах) там предложена абсолютно четкая и конкретная редакция – коллегиальное рассмотрение», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Как подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента, в избирательном праве уже давно существует стандарт, по которому избирательные дела не рассматриваются единолично. Однако изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства в результате общего голосования Партии регионов и БЮТ в августе, сделаны таким образом, что теперь сами суды не могут разобраться, как их применять, сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она отдельно напомнила, что предложенный Президентом законопроект был взят за основу при рассмотрении во ВР, поскольку «имел наиболее объективный характер». Она также отметила, что профильный комитет ВР на протяжении двух недель проработал более 250 поправок к указанному проекту. «Хорошая системная редакция закона получилась», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, в то же время констатировав, что народные депутаты все равно не захотели проголосовать за изменения. Очевидно, по ее словам, причина в нежелании сделать законодательство качественным, ясным и четким. «Две самые большие политические силы, понятно, заинтересованы в том, чтобы в зависимости от того, как будет складываться избирательный процесс, его завершение, иметь влияние на те процедуры, которые непосредственно влияют на подсчет голосов на участках, в избирательных комиссиях, в ЦИК и, в конечном счете, в судах», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

«Если бы никто не хотел войны, а все хотели бы честных прозрачных открытых выборов, то самой первой основой для честных прозрачных открытых выборов является качественное законодательство. И у нас были все основания и все возможности, пусть уже во время избирательного процесса, найти компромисс, внести изменения и дать возможность качественно провести выборы», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.