Криль разошлет 100 тысяч анкет с 6 вопросами

“Единый Центр” принял решение разослать опросные письма всем партийцам по Украине, чтобы определить окончательную позицию партии относительно поддержки того или другого кандидата на пост Президента Украины.

Об этом сегодня заявил председатель “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ во время рабочей встречи с активистами областной и районных партийных организаций Львовской области, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Сто тысяч партийцев получат анкету с шестью вопросами, среди которых основным будет вопрос «О поддержке того или другого кандидата в президентской гонке». Ни одну область, ни один район и поселок мы не обойдем своим вниманием», - отметил политик.

По словам И.КРИЛЯ, на протяжении двух недель специалисты проработают все анкеты и в зависимости от результатов опроса будет принято окончательное решение “Единого Центра” относительно формы своего участия в выборах Президента Украины. При этом он не исключил, что позиции региональных структур партии могут значительно отличаться друг от друга. «В таком случае мы обсудим и возможное решение не поддерживать ни одного из кандидатов в первом туре», - сказал И.КРИЛЬ.