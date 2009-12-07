Рябоконь: государство могут погубить взятки

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет, что мы потеряем государство, если не искореним порочную систему взяточничества. Об этом кандидат в президенты заявил в комментарии УНИАН.

По словам О.РЯБОКОНЯ, «взятка настолько прочно вошла в жизнь украинцев, что зачастую мы даже не осознаем – мы все участвуем в бесконечном кругообороте подношений. А презенты учителям или медицинским работникам считаются не только само собой разумеющимися, но и необходимыми. Такие подношения в общественном сознании можно маскировать как угодно: подарки, благодарности, но они все равно остаются взятками. На самом деле, поступая таким образом, мы стыдливо замалчивает тот факт, что украинские медики и учителя получают позорно маленькие зарплаты».

Стали нормой и подношения чиновникам «от чистого сердца» за то, что они просто выполняют свою работу, отмечает кандидат. «В свою очередь, многие наши должностные лица не считают подарки чем-то необычным. Как тот гоголевский персонаж из Ревизора, который бесхитростно утверждал: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». Мы все хотим жить как в Европе – так ведь у них нет таких «подарков», говорит он.

По словам О.РЯБОКОНЯ, работая юристом, он всегда исповедовал главный принцип: никогда не предлагать и не давать взяток. «Но, я вижу, как все чаще и чаще суд принимает решения не по закону, а по принципу: кто больше даст. Дальше катиться просто некуда, коррупция буквально разъедает наше государство и мы все, вольно или не вольно, становимся ее соучастниками. Мое решение баллотироваться кандидатом в президенты во многом связано именно с пониманием простого факта: если мы не изменим эту порочную систему, то фактически потеряем государство», - заявил кандидат на пост главы государства.

При этом О.РЯБОКОНЬ подчеркивает, что «решить проблему коррупции «сверху» невозможно – ведь коррупция смазывает весь этот механизм власти. Государство диктует гражданам правила игры и контролирует все финансовые потоки. Граждане-плательщики налогов не имеют реальной возможности без коррупции повлиять на власть, которая закрылась от общества и бесконтрольно распоряжается нашими ресурсами».

О.РЯБОКОНЬ убежден, что в такой ситуации только граждане могут обуздать власть. Единственный способ это сделать – через самоорганизацию и установление контроля граждан за государственными деньгами. «Государственные органы должны существовать только в том случае, если граждане-заказчики будут удовлетворены их услугами и будут согласны их оплатить. Когда граждане будут контролировать власть и финансовые потоки, коррупционная модель отомрет, поскольку в ней более не будет нужды. Граждане поймут, что нет смысла платить дважды», - заявляет кандидат на пост Президента Украины.