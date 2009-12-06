Депутаты требуют наказания за принятие румынского гражданства

21:39, 06 декабря 2009
Политика
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Обращение Черновицкого облсовета

Депутаты Черновицкого областного совета обратились к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с требованием ввести криминальную ответственность за приобретение гражданами Украины двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты облсовета обращают внимание на то, что в соседней Румынии президентом страны подписан закон, который упрощает предоставление румынского гражданства гражданам, проживавшим на территории Румынии до 1940 года, а также их потомкам до третьего колена, которые потеряли гражданство из-за независимых от них факторов.

По мнению черновицких депутатов, эту норму нельзя рассматривать иначе, как «откровенную претензию на размывание украинского суверенитета» над пограничными территориями Украины, которые политики в Бухаресте «называют несправедливо отобранными Сталиным». Депутаты убеждены, что такие действия румынской стороны не отвечают духу добрососедства и являются откровенным, циничным пренебрежением украинских законов.

Депутаты областного совета требуют от высшего руководства страны срочно информировать соответствующий комитет Европейской комиссии о новых обстоятельствах, возникших в связи с введением в действие закона Украины об упрощенном предоставлении румынского гражданства. Они требуют в Украине на законодательном уровне определить уголовные последствия в случае приобретения гражданами Украины двойного гражданства.

Во время обсуждения этого обращения против его принятия высказались отдельные представители Партии регионов и БЮТ. Представители регионалов считают, что буковинцев, которые получили гражданство Румынии с целью трудоустройства в странах ЕС, государство не имеет права за это привлекать к криминальной ответственности, поскольку не обеспечила им достойную работу на родине. А некоторые представители БЮТ считают, что получение румынского гражданства жителями области будет способствовать более быстрой интеграции Украины в Евросоюз

Однако большинство депутатов областного совета не согласилось с этими аргументами и поддержало требование внедрить криминальную ответственность за приобретение гражданами Украины двойного гражданства.

Справка УНИАН. 28 октября 2009 года Румынский парламент принял закон, который упрощает предоставление румынского гражданства, позволяет в упрощенном режиме получить паспорта граждан Румынии большинству жителей Буковины, которые проживали, или родители, или родственники которых проживали на территории области до 1940 года, независимо от их национальности.

 

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