Телесюжет про котенка стал «заложником разборок в СП»?

В четверг не вышел в эфир второй сюжет телеканала СТБ о котенке, который журналисты подарили президенту Виктору Ющенко.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Еще утром в четверг стало известно, что три съемочных группы программы "Вікна-Новини" отслеживают судьбу котенка, узнав, что семья президента отдала его на осмотр ветеринарам Киевского зоопарка.

"В начале седьмого главный редактор Алексей Мустафин заявил в присутствии всего коллектива новостей, что сюжет в эфир, скорее всего, не выйдет, не объяснив причин", - сказал собеседник.

По его словам, после этого автор сюжета Осман Пашаев начал эмоционально настаивать на том, чтобы сюжет вышел, однако это ничего не изменило.

"Мы не исключаем, что материал не вышел по договоренности секретариата президента с руководством канала", - сказал собеседник.

В четверг пресс-секретарь президента Ирина Ванникова в комментарии журналистам пожаловалась, что ситуация с подарком президенту "доведена до абсурда".

"Был сделан, на наш взгляд, искренний поступок, был подарен котик, а потом начинаются какие-то невероятные слухи о биологическом оружии (эту информацию в виде шутки распространил один из сотрудников секретариата президента - УП)", - сказала пресс-секретарь.

"Поэтому у меня закрадывается подозрение, что подарок с котиком – это какой-то неискренний шаг со стороны тех, кто его дарил", - добавила Ванникова.

Автор сюжета Осман Пашаев отказался комментировать снятие материала с эфира, сказав лишь, что во время личного разговора Ванникова обвинила его в упрежденном отношении к президенту. "Обращайтесь к Мустафину, я не могу комментировать", - сказал он.

В свою очередь Алексей Мустафин в комментарии "Украинской правде" заявил, что не хочет быть "заложником каких-то разборок в секретариате президента".

Мустафин уверил, что лично с Ванниковой в четверг не общался, но отметил, что пресс-секретарь президента общалась "с другими людьми на канале".

"Насколько мне известно, не из прямого разговора с Ванниковой, просьб не продолжать эту историю с котиком не было. Решение я принял лично, осознавая его последствия и учитывая общую ситуацию", - сказал Мустафин.

"Это игры внутри секретариата. Учитывая странные, с моей точки зрения, расхождения в позициях разных источников в секретариате, я решил, что это какие-то игры в секретариате, в которых я лично принимать участия не хочу и не хочу, чтобы принимал участие канал", - добавил он.