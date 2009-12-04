Сегодня в Киеве состоится саммит Украина – ЕС, во время которого будет обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия нашей страны с Европейским Союзом в контексте перспектив полномасштабной интеграции Украины к Евросоюзу.

Как сообщает официальный сайт Президента, важной чертой нынешнего саммита является то, что это будет первое мероприятие высокого уровня с участием ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора (1 декабря).

Повестка дня саммита будет включать вопросы:

взаимодействия Украины и ЕС в преодолении глобальных вызовов, таких как мировой финансово-экономический кризис, энергетическая безопасность, изменение климата;

развития событий в Европейском Союзе и Украине;

переговорного процесса по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС;

сотрудничества в сфере общей внешней политики и политики безопасности, торгово-экономическое сотрудничество, включая переговоры о создании зоны свободной торговли.

На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом повестки дня отношений Украина – ЕС является проработка Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом взамен действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

Согласно информации пресс-службы МИД, Евросоюз имеет встречи в формате саммитов лишь с ограниченным кругом стран-партнеров, среди которых ведущие страны мира такие как США, Китай, Россия, Япония, Бразилия, Индия.

Европейский Союз на саммите Украина-ЕС будет представлять председатель в ЕС премьер-министр Швеции Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Украинскую делегацию возглавляет Президент Виктор ЮЩЕНКО.