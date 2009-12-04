Порошенко: Афганистан пойдет Украине на пользу

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что увеличение участия Украины в Афганистане будет способствовать улучшению имиджа страны в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам по завершении заседания Комитета Украина-НАТО.

“Позиция приобретения боевого опыта, позиция повышения авторитета является абсолютно необходимой”, - сказал министр.

При этом П.ПОРОШЕНКО отметил, что Украина не позволяет разговаривать с собой языком требований: “вы увеличиваете контингент, а мы вам что-то дадим”.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил увеличить контингент украинских миротворцев в Афганистане с 10 до 30 человек.