Ляшко сокрушается, что сигареты остались дешевле конфет

Из-за отказа Верховной Рады повысить ставки акцизного сбора на табачные изделия, государственный бюджет нынешнего года может недополучить 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО, комментируя отклонение парламентом соответствующего закона.

По словам О.ЛЯШКО, к сожалению, сегодня “табачные лоббисты” одержали победу, и табачные компании и в дальнейшем будут зарабатывать миллиарды в свои карманы. Он напомнил, что с 1 ноября табачные компании подняли цены на сигареты на 1-2 грн., и при этом акциз не увеличивался.

“Но я хочу заверить, что правительство ТИМОШЕНКО и сознательное большинство не остановятся на этом, и мы будем и дальше делать все, чтобы поднимать акцизы, чтобы сигареты не стоили дешевле конфет”, - сказал депутат.

При этом он отметил, что законопроектом, который предлагался, дополнительно предусматривалось поступление от увеличения акцизов на сумму 6 млрд. грн.

О.ЛЯШКО заметил, что эти средства должны были пойти на медицину, преодоление последствий стихийного бедствия в западных областях Украины, программы Министерства обороны, финансирование дипломатических представительств Украины за рубежом.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня, 3 декабря, не проголосовала за принятие закона о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия с частичным учетом предложений Президента. За это решение проголосовали только 211 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент не голосовал и за преодоление вето главы государства. В таком случае закон считается отклоненным.