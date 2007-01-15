Как Тимошенко в Иерусалиме грехи замаливала (фоторепортаж)

Юлия Тимошенко встретила старый Новый год на Святой земле христианской. В субботу вечером она прилетела в Тель-Авив, перебралась в Иерусалим. А в воскресенье посетила христианские святыни.

По святым местам Тимошенко сопровождали священнослужители, пресса и солдаты

Тимошенко получила благословение Патриарха

В завершение встречи можно и рюмочку церковного вина выпить

Тимошенко ставит свечку под пристальным вниманием прессы

Фото Александра Калиниченко

Репортаж о пребывании Юлии Тимошенко в Израиле читайте здесь