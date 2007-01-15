Как Тимошенко в Иерусалиме грехи замаливала (фоторепортаж)
13:32, 15 января 2007Политика
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Лидер БЮТ получила благословение Патриарха
Юлия Тимошенко встретила старый Новый год на Святой земле христианской. В субботу вечером она прилетела в Тель-Авив, перебралась в Иерусалим. А в воскресенье посетила христианские святыни.
|По святым местам Тимошенко сопровождали священнослужители, пресса и солдаты
|Тимошенко получила благословение Патриарха
|В завершение встречи можно и рюмочку церковного вина выпить
|Тимошенко ставит свечку под пристальным вниманием прессы
Фото Александра Калиниченко
Репортаж о пребывании Юлии Тимошенко в Израиле читайте здесь
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