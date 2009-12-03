Гриценко напоминает Луценко, что когда-то он станет просто водителем

Кандидат в Президенты УкраиныАнатолий ГРИЦЕНКО заявляет о насущной необходимости освободить государство от «взяткоемких функций».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Черкассах, где находился с рабочей поездкой.

«Чтобы избавиться от главной внутренней угрозы национальной безопасности – коррупции и взяточничества – надо освободить государство от «взяткоемких функций», - убежден политик.

А.ГРИЦЕНКО предлагает начать этот процесс с отмены государственного технического осмотра частного автотранспорта. «Это - поборы, обман и унижение, когда 10 тыс. милиционеров издеваются над более чем 9 млн. водителей», - считает кандидат в Президенты.

Он напомнил, что на прошлой сессии парламента предлагал такую законодательную инициативу, но ее заблокировали депутатская группа «Народная самооборона» действующего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и фракция Блока Юлии Тимошенко.

А.ГРИЦЕНКО предлагает Ю.ЛУЦЕНКО задуматься над тем, что он «не всю жизнь будет министром, а когда-то станет просто водителем», и поддержать новый законопроект, который народный депутат внес на рассмотрение текущей сессии.

Кроме того, по мнению политика, крайне важным является процесс «ограничения произвола чиновников», в частности, в сфере лицензирования предпринимательской деятельности (соответствующий проект А.ГРИЦЕНКО уже также внес в парламент), а также ограничить количество проверок и контролирующих органов, численность которых на сегодня превышает шесть десятков.

Еще одним предложением, которое вошло в проект Конституции Порядка А.ГРИЦЕНКО, является ограничение «безудержного нормотворчества» государственных органов. Политик предлагает жестко ограничить порядок, согласно которому Кабинет министров, министерства и другие органы исполнительной власти имеют право издавать нормативно-правовые акты.

«Если они будут принимать какие-то другие – настоящие акты не будут иметь силы. А все нынешние нормативно-правовые акты, принятые ими, будут пересмотрены и большинство - отменены», - объяснил суть инициативы А.ГРИЦЕНКО.

Большую роль в борьбе с коррупцией, по убеждению председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, будет играть обнародование не только доходов, а еще и расходов чиновников и членов их семей.

«Ведь чиновники имеют вроде бы небольшую зарплату, но почему-то на работу ездят на «мерседесах», а на викэнды летают за границу», - заметил он.

Также А.ГРИЦЕНКО в который раз решительно высказался за снятие неприкосновенности с депутатов, Президента и судей и повышения уголовной ответственности за коррупционные действия, особенно для представителей правоохранительных органов и государственных органов власти.