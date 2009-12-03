Ющенко поздравит украинских военных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в мероприятиях ко Дню Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 10.00 В.ЮЩЕНКО посетит 40-ю бригаду тактической авиации и примет участие в церемонии вручения боевого знамени (г. Васильков).

В 12.00 Президент посетит Военный институт Киевского Национального университета им. Т.Г.Шевченко.

В 16.00 по случаю 18-й годовщины Вооруженных сил Украины в национальном дворце «Украина» при участии Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил Украины состоятся торжества.

В ходе торжеств В.ЮЩЕНКО выступит с речью и вручит государственные награды лучшим военнослужащим и работникам Вооруженных сил Украины.

*** День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря.