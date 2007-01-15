В Иерусалиме думают, что Ющенко и Тимошенко - семейная пара

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко во время визита в Израиль встретилась с Патриархом Православной церкви Иерусалима Теофилосом Третьим. После этой встречи один из журналистов спросил, шла ли речь о межконфессиональных проблемах в Украине. Лидер украинской оппозиции несколько удивилась вопросу, заявив, что не ради этого ехала в Иерусалим. Ехала, по ее словам, чтобы получить благословение Патриарха, чтобы укрепить свою веру в ту пору, когда вера у многих людей в Украине слабеет. Благословение, по ее словам, она получила, и считает это важной вехой в своей жизни.

К журналистам после встречи Тимошенко вышла с новым крестиком на шее. Крестик хорошо было видно между бортами ее модного пальто, а в руках она держала коробочку. «Это крестик, который Патриарх передал моему мужу», объяснила Тимошенко. «Для нас это очень важно, мы будем помнить, чей это подарок, и я всегда буду держать крестик при себе, чтобы быть более уверенной и более сильной».

Перед этим, как рассказал один из собравшихся на встрече Тимошенко с патриархом, владыка, вручая Тимошенко свой знак внимания, заметил что-то вроде: « я знаю, что ваш муж – Президент, передайте это ему от меня». Переводчик, слегка оторопев, и на мгновение замешкавшись, не перевел этот пассаж Тимошенко.

Репортаж о пребывании Тимошенко в Иерусалиме читайте тут