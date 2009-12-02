БЮТ требует расследовать, как тратится бюджет Луганской области

Народные депутаты от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО, Виталий ДАНИЛОВ, Анжелика ЛАБУНСКАЯ, Руслан ЗОЗУЛЯ и Павел КОСТЕНКО обратились к государственным структурам с просьбой проверить законность использования средств бюджета Луганской области, предусмотренных на финансирование коммунальной прессы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Обращение было направлено главе Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, главе Главного контрольно-ревизионного управления Николаю СИВУЛЬСКОМУ, а также первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ.

Поводом для обращения стала статья "Луганские "регионалы" охмуряют народ за народные же деньги", опубликованная 26 ноября этого года на веб-сайте www.top.lg.ua. В ней бывший начальник управления по делам прессы и информации Луганской областной государственной администрации Вадим ЖЕЛЕЗНЫЙ обвинил Партию регионов в использовании административного ресурса в Луганской области.

«Тематика и содержание публикаций коммунальных газет, выпускаемых в Луганской обл., не отвечает их целям по информированию населения о деятельности местных органов власти, - говорится в обращении. - Вместо этого, в данных газетах печатаются статьи о псевдо-заслугах местных чиновников-регионалов, освещается деятельность Партии регионов и критикуются представители других политических сил".

Данная ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, подчеркивают народные депутаты. Они просят соответствующие государственные органы провести всестороннюю и объективную проверку законного и эффективного использования средств Луганского областного бюджета, направляемых на финансирование коммунальных печатных средств массовой информации.

В целом в Луганской обл. сегодня выходит 36 коммунальных газет. Общая сумма средств, предусмотренных местными бюджетами на их финансирование, в этом году составила более 7 млн. грн.