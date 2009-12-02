Гриценко объяснил, какие презенты он взяткой не считает

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что “системно подрубает корни коррупции” и заставит чиновников декларировать расходы

“Еще задолго до выборов я назвал коррупцию ключевой угрозой национальной безопасности Украины. Именно поэтому борьба с ней станет одним из основных направлений моей деятельности на посту главы государства”, - заявил он во время общения с избирателями в интернет-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он сказал, что не ждет конца избирательной кампании и максимально использует полномочия народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, чтобы вносить антикоррупционные законопроекты и достигать результата.

«Я иду в Президенты, чтобы иметь более эффективные рычаги борьбы с коррупцией, которые глава государства имеет в соответствии Конституции», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что конкретные шаги в борьбе с взяточничеством и коррупцией уже описаны в его предвыборной программе. Это: забрать у государства “взяткоемкие” функции, кардинально повысить уголовную ответственность за взяточничество, заставить чиновников декларировать не только доходы, но и расходы их семей, отменить неприкосновенность.

«Главное – подрубать корни коррупции системно – и я это сделаю», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

На вопрос, ведется ли борьба с коррупцией сейчас, он ответил: «На уровне государства таких примеров я не знаю. Однако в рамках Министерства обороны уже бывший полковник ВОЛОШИН за взятку в 600 тыс. долларов сел за решетку на 7 лет. Но это скорее исключение, которое подтверждает «правило», - до сих пор с коррупцией никто реально не боролся».

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что никогда не брал и не давал взяток. «Не считаю взяткой случаи, когда благодарил врачей коробкой конфет, бутылкой вина после лечения кого-то из близких или поздравлял с началом учебного года тех педагогов, которые учат моих детей. Это было от души, они не требовали от меня этого и не рассчитывали на подарки. Это просто нормальные человеческие отношения», - сказал А.ГРИЦЕНКО.