Ющенко видит в нарушении Универсала единственный позитив

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за продолжение диалога с Кабмином и ВР, даже после того, как они нарушили Универсал национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы сегодня в Мукачево.

«Я считаю целесообразным продолжение диалога, несмотря на то, что преодоление вето на внесение изменений в Земельный кодекс (относительно продолжения моратория на продажу земли - УНИАН) противоречит Универсалу… и преодоление вето на закон о Кабмине».

Президент напомнил, что в Универсале было записано, что до 1 января текущего года должна быть подготовлена нормативная база для введения продажи земли. Однако этого не было сделано и теперь все будет зависеть от того, когда эта база будет разработана.

При этом глава государства отметил, что делается вид, что не существует теневой продажи земли. Тоже самое касается и закона о Кабмине.

Президент напомнил, что в Универсале было зафиксировано, что подготовка документа, который влияет на распределение полномочий между ветвями власти, должна была осуществляться совместно. «К сожалению, этого не произошло – это серьезное нарушение Универсала. И досадно, что к этому присоединился БЮТ», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО сказал, что не хочет комментировать это, но добавил, что для такого поведения БЮТ «не было никаких государственных аргументов”.

Он подчеркнул, что после этого уровень взаимодействия осложнится, но это не должно означать, что диалог должен прекратиться.

Президент также считает, что единственным позитивом является то, что «все, что делается в высших эшелонах власти, находит свою оценку в позиции граждан… Они должны знать, кто есть кто».