Лужкову не нравится, как украинская власть относится к его стране

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что мэрия российской столицы намерена отстаивать интересы русскоязычного населения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на всемирном конгрессе соотечественников в Москве.

«Ситуация с русским языком и гуманитарными правами русских соотечественников складываются по-разному в разных странах, и, к сожалению, мы можем говорить, что после распада Советского Союза во многих странах СНГ ситуация складывается абсолютно неудовлетворительно», - сказал он. По его мнению, в Украине «жестко и цинично выдавливаются русский язык и нарушаются права русскоязычного населения».

Ю.ЛУЖКОВ уверен, что эта проблема в последние годы искусственно возникла в Украине.

«Проблема лежит не в отношении к русскому языку и русским по национальности со стороны братского для нас украинского народа, а положение определяется отношением официальных властей этого государства и к нашей стране, и к русскому народу», - заявил он, добавив, что такое отношение «сформировалось в националистических структурах Украины и поддерживается из-за рубежа».

«Мы не можем отстраненно наблюдать за таким отношением к русским людям и русскому языку. Полностью разделяем оценки и выводы, содержащиеся в августовском послании Президента РФ Президенту Украину», - добавил Ю.ЛУЖКОВ.

По его словам, мэрия активизировала работу в этом направлении - в поддержке тех организаций, которые противодействуют «националистическим силам».

«Мы энергично поддержали создание всеукраинской общественной организации «Русскоязычная Украина», - сказал он. По его словам, это первый случай, когда на первый план этого движения выходят правозащитные аспекты всего русскоязычного населения Украины в целом. Он отметил, что такие действия актуальны для ряда других стран СНГ.

«Правительство Москвы будет бороться за права россиян», - заявил он. По его словам, к такой работе должны подключиться и федеральные органы власти.

Он напомнил, что 23 сентября Мосгордума приняла закон о поддержке российских соотечественников за рубежом. Через этот закон получена возможность формировать бюджетные расходы для решения задач соотечественников.