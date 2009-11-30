Ющенко: та сила, что творила Голодомор, сегодня развешивает свои плакаты

Восстановление исторической правды и справедливости о Голодоморе 1932-33 годов является обязанностью украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета, которую он провел в рамках своей рабочей поездки в Белую Церковь.

По его словам, становление и развитие нации может происходить только при условии, что она помнит и уважает свою историю.

«Когда мы говорим о собственном национальном «я» и как оно должно формироваться, ответ один: на тех страницах истории, которую прожили наши деды, прадеды», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что в эти ноябрьские дни Украина чтила память жертв Голодомора 1932-33 годов – одной из самых трагичных страниц в истории нашего народа, о которой время рассказать миру правду.

Говоря об этой трагедии, глава государства подчеркнул, что 1933-й год был урожайным, но в Украине голодной смертью ежесуточно умирали 25 тысяч человек. Голодомор в Украине по количеству жертв и нечеловеческой жестокости стал одной из наибольших гуманитарных катастроф за всю историю человечества. «Нам очень важно это все понять, потому что такого геноцида не прошла ни одна нация... Мы потеряли около 10 миллионов человек. Это вопрос не только истории – это вопрос нашей памяти. Если у вас есть память, вы должны дать оценку такому злу», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он при этом добавил, что «речь идет даже не о суде.., а о человеческом осуждении». Президент отметил, что «та коммунистическая сила, которая тогда творила зло, сегодня по Белой Церкви развешивает свои агитационные плакаты». Он призвал украинцев вынести из истории надлежащие уроки для завтрашнего дня.

Президент подчеркнул, что открытые архивы и тысячи свидетельств очевидцев неоспоримо доказывают: Голодомор был сознательным актом геноцида, который сталинский режим осуществил против украинского народа. Наша обязанность как украинцев, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, восстановить историческую правду и справедливость, добиться международного признания и осуждения сталинского геноцида.

За последние четыре года, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, в теме почтения памяти жертв Голодомора сделано много. По всей Украине и во многих странах мира установлены памятники невинно убиенным, благоустроены места захоронений жертв геноцида.

Сегодня мы смотрим на свою историю собственными глазами, восстанавливаем разорванную связь поколений, отметил глава государства.