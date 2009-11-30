БЮТ предлагает сократить рабочий день до 7 часов

Народный депутат Украины (БЮТ) Антон ЯЦЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о сокращении рабочего дня до 7 часов, или недели – с 40 до 35 рабочих часов.

Законопроект №5381 от 26 ноября 2009 г., размещенный на официальном сайте парламента, предусматривает соответствующие изменения в Кодексе законов о труде.

Согласно документу, также вносятся изменения в положение о сокращенной продолжительности рабочего времени. «Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для работников от 16 до 18 лет – 30 часов в неделю (на сегодня - 36), для лиц от 15 до 16 лет (учеников от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) – 20 часов в неделю (на сегодня - 24)», - отмечено в законопроекте.