Ющенко говорит, что родился и вырос на пасеке

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что украинский мед – самый лучший в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета.

Президент отметил, что на соревновании пчеловодов в Мельбурне, где Украина впервые выставила свой мед и продукты пчеловодства, мед из его пасеки получил высшую награду.

“Первую золотую медаль в Мельбурне получил акациевый мед из моей пасеки, чтобы вы это знали. Один медовый напиток первое золото взял. И свечи. Самая большая свеча в мире – это украинская свеча. Там я изобразил историю Украины... Это двухметровая свеча. Одну подарил украинской общине за рубежом, другую подарил своему другу, а третья у меня...”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что несколько месяцев тому назад в Париже состоялась очередная “Апимондия” (Международный конгресс Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций, которая проходит один раз в два года, – УНИАН), и в этом году на конкурсе меда золото получил гречишный мед.

“Это мед с моей пасеки. Поэтому я имею право говорить: украинский мед – лучший мед мира”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что “вырос на пасеке, родился на пасеке, у моего деда была пасека. Это был образ жизни, это не ремесло какое-то... Это духовное ремесло, к которому в Украине отношения намного больше, чем какая-то коммерция. Это образ жизни”.